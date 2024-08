сегодня



LEPROSY выпустили новый альбом



LEPROSY представили новую работу, Reborn In Yourself, которая доступна на различных площадках:



"Reborn In Yourself"

"Insurrection"

"God Of Clay"

"The End Of Times"

"Marry Christmas To All"

"Killer Sickness"

"Headless Mule"

"So Rest In Peace"

"Harmonic Melancholy Of Sadness (M.C.A)"







