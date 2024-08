сегодня



Видео с текстом от THE MIST FROM THE MOUNTAINS



THE MIST FROM THE MOUNTAINS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Seer Of Ages", которая взята из нового альбома Portal - The Gathering Of Storms, выходящего 11 октября на виниле, кассете и CD:



"And So Flew The Death Crow"

"The Seer Of Ages"

"At The Roots Of The Vile"

"Among The Black Waves"

"In Longing Times"

"Saiva"







