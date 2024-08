16 авг 2024



Новый альбом ADORIOR выйдет осенью



ADORIOR выпустят новую работу, получившую название Bleed On My Teeth, 27 сентября на Dark Descent Records (North America) и Sepulchral Voice (EU):



“Begrime Judas”

“Ophidian Strike”

“L.O.T.P. – Vomit Vomit Vomit Bastard”

“Precipice Of Fire”

“Sips Of Sarin”

“Scavengers Of Vengeance”

“Moment Of Mania”

“Bleed On My Teeth”







+0 -0



просмотров: 241