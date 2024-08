все новости группы







16 авг 2024 : Новый альбом BELLFAST выйдет осенью



Новый альбом BELLFAST выйдет осенью



BELLFAST выпустят новую работу, получившую название The Warrior Celt, 23 октября на King Records:



“Reminiscence (Intro)”

“Song For Devil”

“Ibernia”

“Last Ember Fades”

“Thor’s Roar”

“Morning Dies Away”

“I Am The Storm”

“I Demigod”

“The Warrior Celt”







