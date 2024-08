17 авг 2024



Альбом PHLEBOTOMIZED выйдет на виниле



Hammerheart Records по многочисленным просьбам выпустили виниловую версию альбома PHLEBOTOMIZED Immense Intense Suspense:



"Immense Intense Suspense / Barricade"

"Desecration Of Alleged Christian History"

"Dubbed Forswearer"

"In Search Of Tranquility / Subtle Disbalanced Liquidity"

"Devoted To God"

"Mellow Are The Reverberations"

"Gone..."







