сегодня



Новое видео DEFENCES



"Silence & The Sound", новое видео группы DEFENCES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shadowlight, выходящего восьмого ноября на Long Branch Records:



"The Curse"

"Gold In The Dark"

"Perish"

"Ego(Maniac)"

"Silence & The Sound"

"Breathe It In"

"Inspirit"

"The Almost"

"Greatness"

"Shadowlight"







+0 -0



просмотров: 35