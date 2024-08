сегодня



Видео с текстом от TEMPLE OF DREAD



TEMPLE OF DREAD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacrificial Dawn”, которая взята из нового альбома God Of The Godless, релиз которого намечен на четвертое октября:



“Carnage Ritual”

“Spawn Of Filth”

“Black Scream”

“Sacrificial Dawn”

“God Of The Godless”

“Prophetic Misanthropy”

“Monstrosity Divine”

“Terminal Putrefaction”

“Demise Of Olympus”







