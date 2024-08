сегодня



Бывшие из AMON AMARTH в FIMBUL WINTER



Группа FIMBUL WINTER, в состав которой входят три бывших музыканта AMON AMARTH Niko Kaukinen (drums), Anders Biazzi (formerly Anders Hansson) (guitar) и бывшего ударника Fredrik'a Andersson'a (lead guitar), а также Gustav Myrin (bass) и and Clint Williams (vocals), дебютирует в сентябре в рамках круиза Close-Up Båten.



«На данный момент мы хотим сыграть старые демо и классические песни, в создании которых мы принимали участие, но у нас уже есть пять новых оригинальных песен, написанных и записанных специально под AMON AMARTH, некоторые из них включают риффы, которые изначально были написаны для AMON AMARTH, которые будут записаны и выпущены в определенный момент.



Все началось с того, что Niko захотел на праздновании своего 50-летия сыграть демо „The Arrival Of The Fimbul Winter“, которое он записал более 30 лет назад. Fredrik подумал, что это звучит заманчиво, и предложил сыграть на гитаре. После этого пригласили принять участие в проекте Anders, а затем, с добавлением друзей Linus Nirbrant на басу и Clint на вокале, избранное количество друзей смогло познакомиться с этим уникальным составом и услышать композиции, которые когда-то заложили основу будущего. Получив огромное удовольствие от совместной игры и осознав, что у всех троих бывших участников есть масса убойного олдскульного материала, было принято решение продолжать играть и в конечном итоге записать новые песни».







