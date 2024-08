все новости группы







20 авг 2024 : Музыканты TOTO и CHICAGO в CWF



сегодня



Музыканты TOTO и CHICAGO в CWF



"Brighter Day", новая песня группы CWT, в состав которой входят Joseph Williams, Bill Champlin и Peter Friestedt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "CWF III", выход которого запланирован на сентябрь:



01. Brighter Day

02. Sure

03. Wings Of Tomorrow

04. Find The Love

05. Carrie

06. I Will Find You There

07. Stay With Me

08. Almost Had Me There

09. Fly Away Now

10. Moments Of Joy

11. The Last Unbroken Heart







