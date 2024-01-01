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*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 22
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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CWF

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Музыканты TOTO и CHICAGO в CWF



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"Brighter Day", новая песня группы CWT, в состав которой входят Joseph Williams, Bill Champlin и Peter Friestedt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "CWF III", выход которого запланирован на сентябрь:

01. Brighter Day
02. Sure
03. Wings Of Tomorrow
04. Find The Love
05. Carrie
06. I Will Find You There
07. Stay With Me
08. Almost Had Me There
09. Fly Away Now
10. Moments Of Joy
11. The Last Unbroken Heart




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