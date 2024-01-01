Музыканты TOTO и CHICAGO в CWF

"Brighter Day", новая песня группы CWT, в состав которой входят Joseph Williams, Bill Champlin и Peter Friestedt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "CWF III", выход которого запланирован на сентябрь:
01. Brighter Day
02. Sure
03. Wings Of Tomorrow
04. Find The Love
05. Carrie
06. I Will Find You There
07. Stay With Me
08. Almost Had Me There
09. Fly Away Now
10. Moments Of Joy
11. The Last Unbroken Heart
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