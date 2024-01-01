18 авг 2024



CORONER готовят "зрелый альбом"



Участники CORONER в недавнем интервью рассказали о новом материале:



Ron "Royce" Broder: «Да, об этом больше расскажет Tommy [Veterrli, он же Tommy T. Baron, гитара], но у нас есть несколько записанных песен, и я считаю, что они стали гораздо более отточенными и зрелыми, чем в первой части нашей карьеры. Но об этом лучше расскажет сам Tommy».



Tommy добавил: «Я бы не согласился с тем, что они более отшлифованы. Я бы сказал, что они стали более зрелыми. Раньше мы писали музыку больше для того, чтобы показать, что много практиковались, а сейчас мы пишем больше от сердца и от души».



На вопрос о том, как будет звучать следующий альбом CORONER, Tommy ответил следующее:



«Он будет звучать как типичный CORONER, но, да, немного более зрелый. В нем также будет много технических деталей, но он будет чуть более ориентирован именно на песни, а еще будет звучать очень чудно, как это было всегда».



Что касается того, будет ли новая музыка CORONER похожа на "Grin", Tommy сказал:



«Я бы сказал, что, возможно, "Grin" ближе всего к новому альбому, но есть и много похожих вещей на третий [1989 года "No More Color"] или четвёртый [1991 года "Mental Vortex"] альбомы. Не стоит спустя 30 лет создавать такой же альбом, это было бы совершенно глупо и скучно».







+2 -0



просмотров: 161

