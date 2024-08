19 авг 2024



Видео с текстом от THERMALITY



THERMALITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Divinity Pt.1", которая взята из альбома The Final Hours:



"MMXXIV"

"Weeping Angels"

"Thorns Of Salem"

"Fire Will Reign"

"Stranger"

"Windigo"

"Clones"

"Forsaken"

"Nightfall"

"The Hunter & The Nightmare"

"The Guardian"

"Divinity Pt.1"

"Divinity Pt.2"







