Новая песня MOTHER OF GRAVES



"Upon Burdened Hands", новая песня группы MOTHER OF GRAVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Periapt Of Absence, выход которого запланирован на 18 октября на Profound Lore Records:



"Gallows"

"Shatter The Visage"

"A Scarlet Threnody"

"Apparition"

"The Periapt Of Absence"

"As The Earth Fell Silent"

"Upon Burdened Hands"

"Like Darkness To A Dying Flame"







