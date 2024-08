сегодня



Музыканты SKID ROW, SMASHING PUMPKINS в THIS WILD DARKNESS



Группа THIS WILD DARKNESS, возглавляемая Tommy Marz, собравшего также таких музыкантов как Arion Salazar (Third Eye Blind), Chuck Bartels (Sturgill Simpson), Jack Hues (Wang Chung), Jeff Schroeder (The Smashing Pumpkins), Scotti Hill (Skid Row) и Slim Gambill (Lady A), выпустит дебютный ЕР The Notorious Memphis Rains 25 октября:



"The Wild Darkness"

"Dawn Rider"

"Phantom Moon"

"Night Drive Rx"

"The Wild Darkness (Reprise)"







