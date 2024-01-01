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Новое видео SERPENTS



“A.E.S.”, новое видео группы SERPENTS, доступно для просмотра ниже.



«Новый сингл и видеоклип под названием AES, сокращение от An Emotional Suicide, проливает свет на суровую правду: более 90% людей уходят из жизни, так и не исполнив свои мечты. Мы часто оказываемся в плену требований и ожиданий общества, пренебрегая своими страстями и стремлениями в пользу соответствия системе — это сродни эмоциональному самоубийству».







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