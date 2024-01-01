Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 33
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 32
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
*DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 33
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 32
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
[= ||| все новости группы



*

Serpents

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео SERPENTS



zoom
“A.E.S.”, новое видео группы SERPENTS, доступно для просмотра ниже.

«Новый сингл и видеоклип под названием AES, сокращение от An Emotional Suicide, проливает свет на суровую правду: более 90% людей уходят из жизни, так и не исполнив свои мечты. Мы часто оказываемся в плену требований и ожиданий общества, пренебрегая своими страстями и стремлениями в пользу соответствия системе — это сродни эмоциональному самоубийству».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом