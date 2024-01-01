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The Grammers

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Новое видео THE GRAMMERS



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‘DNA’, новое видео группы THE GRAMMERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, за сведение которого отвечал Jens Bogren (Amorphis, Kreator, Dimmu Borger, Sepultura), а мастеринг выполнил Justin Shturtz в Sterling Sound, Nashville.

Hannu Vainionpää: «В Рокфилде была просто волшебная атмосфера (пусть это и звучит банально): тихий закрытый двор, приятные местные жители, именно та атмосфера, которая помогает сосредоточиться на главном - создании записи. Было приятно остаться и понаблюдать за лошадьми и коровами на пастбище, а в перерывах между сессиями поиграть в бильярд и настольный теннис. В общем, атмосфера была очень домашней. Когда я узнал, что буду петь в тот же микрофон, в который пел Ронни Джеймс Дио, у меня, конечно, на мгновение пробежали мурашки по спине. Мы стали частью некоего великого континуума. И я думаю, вы можете услышать это как в этом первом сингле, так и во всем альбоме. Это было прекрасное время, прекрасная сессия, хорошие воспоминания. И все действительно не могло пройти лучше!».




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