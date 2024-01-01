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Новое видео THE GRAMMERS



‘DNA’, новое видео группы THE GRAMMERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, за сведение которого отвечал Jens Bogren (Amorphis, Kreator, Dimmu Borger, Sepultura), а мастеринг выполнил Justin Shturtz в Sterling Sound, Nashville.



Hannu Vainionpää: «В Рокфилде была просто волшебная атмосфера (пусть это и звучит банально): тихий закрытый двор, приятные местные жители, именно та атмосфера, которая помогает сосредоточиться на главном - создании записи. Было приятно остаться и понаблюдать за лошадьми и коровами на пастбище, а в перерывах между сессиями поиграть в бильярд и настольный теннис. В общем, атмосфера была очень домашней. Когда я узнал, что буду петь в тот же микрофон, в который пел Ронни Джеймс Дио, у меня, конечно, на мгновение пробежали мурашки по спине. Мы стали частью некоего великого континуума. И я думаю, вы можете услышать это как в этом первом сингле, так и во всем альбоме. Это было прекрасное время, прекрасная сессия, хорошие воспоминания. И все действительно не могло пройти лучше!».







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