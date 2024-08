сегодня



Детали переиздания STORM CORROSION



Будучи двумя ведущими фигурами в современной прогрессивной музыке, Steven Wilson и Mikael Åkerfeldt на протяжении многих лет радовали своих поклонников всевозможными захватывающими нетрадиционными и атмосферными композициями. Но даже по их собственным стандартам совместная работа дуэта в 2012 году под названием STORM CORROSION существует в своей собственной психоделической среде, погружая слушателей в мир призрачной и тревожной атмосферы.



Спустя 12 лет после выхода альбом будет переиздан 27 сентября на лейбле Kscope на виниле, CD и Blu-ray с новым ремиксом Dolby Atmos от Steven Wilson. В альбом будет включена бонусная композиция «Drag Ropes» — единственная песня проекта, которую они исполнили вживую на сегодняшний день, - записанная, когда Mikael выступал со Steven и его группой в лондонском Royal Albert Hall в сентябре 2015 года, а также дополнительные документальные материалы и кадры.



Steven Wilson:



«STORM CORROSION был альбомом 2012 года, созданным мной и Mikael'ом Åkerfeldt'ом из группы OPETH, который мы оба считаем глубоко удовлетворительным художественным успехом. Он остаётся одним из моих любимых релизов во всём моем каталоге. Отчасти это было так увлекательно, потому что почти всё, что бы мы ни предлагали друг другу, мы оба соглашались с тем, что это обязательно нужно сделать, независимо от того, насколько безумно и нестандартно это звучало».



Это чувство гордости разделяет и его коллега Mikael Åkerfeldt, который считает, что это одна из самых экспериментальных, если не сказать причудливых, вещей, которые они когда-либо записывали. Он сказал:



«За все годы моей музыкальной карьеры я очень редко возвращался к записи, в создании которой участвовал сам, чтобы получить удовольствие от прослушивания. STORM CORROSION — это исключение. Для меня это очень приятная пластинка. Я могу отстраниться от своей работы над ней и просто воспринимать её как поклонник этой музыки. Всё в этой пластинке странно в самом лучшем смысле этого слова».



Steven Wilson:



«На протяжении многих лет мы много раз говорили о том, чтобы сделать проект вдвоём. В 2011 году мы тихо собрались на неделю в моей студии и начали создавать музыку, не зная, куда это нас приведёт, но понимая, что последнее, что мы хотели бы сделать, — это очевидное. Вместо этого мы создали альбом странной психоделической камерной фолк-музыки, местами почти детской, с большим количеством диссонансов, оркестровых аранжировок и странных моментов».



Mikael Åkerfeldt:



«Я понимаю, что некоторые слушатели безгранично влюблены в этот альбом. Я действительно понимаю это, поскольку сам чувствую себя именно так. Этот диск странный и безумный во многих отношениях. В этой пластинке есть что-то эдакое. Она совершенно уникальна. Я так рад, что она снова появится в продаже».



Steven Wilson:



«Такая надёжность в нашем сотрудничестве могла возникнуть только из взаимного уважения и восхищения, даже из чувства благоговения перед тем, на что способен другой. Нам понравился итоговый результат. Создание альбома казалось таким лёгким».



Как только STORM CORROSION был представлен миру, он вызвал столько же восторга, сколько и замешательства. И все, кто знаком с этими музыкантами, знают, что это именно то, к чему они и стремились.



Steven Wilson со смехом добавляет:



«Не знаю, что стало с людьми, ожидавшими от альбома полноценного тяжёлого рока. Во многих отношениях он стал культовой классикой, которой мы всегда и хотели его сделать...»



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



* Orange & Purple vinyl 2LP, gatefold packaging, 8-page booklet (includes bonus track live recording of "Drag Ropes" from Royal Albert Hall in 2015)



* Yellow vinyl 2LP, gatefold packaging, 8-page booklet (includes bonus track live recording of "Drag Ropes" from Royal Albert Hall in 2015)



* Black vinyl 2LP, gatefold packaging, 8-page booklet (includes bonus track live recording of "Drag Ropes" from Royal Albert Hall in 2015)



* Blu-ray edition (includes high-resolution stereo, 2024 Dolby Atmos and 5.1 DTS-HD surround audio mixes and instrumental mixes of each track. Also includes a mini album documentary, the promo video for the track "Drag Ropes", alongside two demo versions and an 8-page printed booklet. Additionally, a 2015 live recording of "Drag Ropes" from The Royal Albert Hall when Mikael guested at one of Steven's solo concerts has been newly mixed for this edition)



* CD edition (digipak CD edition includes 8-page printed booklet, plus a bonus track the live recording of "Drag Ropes" from The Royal Albert Hall in 2015)







