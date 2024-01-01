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*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 28
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Kylesa

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21 авг 2024 : 		 KYLESA возвращаются на сцену

29 сен 2015 : 		 Новый альбом KYLESA доступен для прослушивания

30 июл 2015 : 		 Новая песня KYLESA

24 дек 2013 : 		 KYLESA основали RETRO FUTURIST RECORDS

15 ноя 2013 : 		 Новое видео KYLESA

18 июн 2013 : 		 Новое видео KYLESA

1 май 2013 : 		 Новая песня KYLESA

26 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KYLESA

26 фев 2013 : 		 Новая песня KYLESA

26 сен 2012 : 		 Трейлер нового релиза KYLESA

28 авг 2012 : 		 Сборник KYLESA выйдет в ноябре

7 окт 2011 : 		 Видео полного выступления KYLESA

22 окт 2010 : 		 Новый альбом KYLESA доступен для прослушивания

14 окт 2010 : 		 Новое видео KYLESA

3 сен 2010 : 		 Новая песня KYLESA

25 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома KYLESA

12 авг 2010 : 		 Концертное видео новой песни KYLESA

29 май 2010 : 		 KYLESA начнут студийную работу на следующей неделе

11 апр 2010 : 		 KYLESA подписали контракт с SEASON OF MIST
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|||| сегодня

KYLESA возвращаются на сцену



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KYLESA сообщили о том, что в следующем году отыграют несколько выступлений, первое из которых состоится в рамках Roadburn в апреле:

«После 10 лет отсутствия мы рады вернуться к живым выступлениям: начиная с Roadburn 2025. В следующем году мы сыграем несколько специальных концертов, посвященных 25-летию группы, и все это начнется в Тилбурге. Нам еще многое предстоит рассказать вам в ближайшие месяцы».

After 10 years away we are excited to return to performing live:starting at Roadburn 2025. We're playing a few special shows next year celebrating 25 years as a band & it all starts in Tilburg. We have so much more to tell you about over the coming months.






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