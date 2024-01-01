KYLESA возвращаются на сцену

KYLESA сообщили о том, что в следующем году отыграют несколько выступлений, первое из которых состоится в рамках Roadburn в апреле:
«После 10 лет отсутствия мы рады вернуться к живым выступлениям: начиная с Roadburn 2025. В следующем году мы сыграем несколько специальных концертов, посвященных 25-летию группы, и все это начнется в Тилбурге. Нам еще многое предстоит рассказать вам в ближайшие месяцы».
After 10 years away we are excited to return to performing live:starting at Roadburn 2025. We're playing a few special shows next year celebrating 25 years as a band & it all starts in Tilburg. We have so much more to tell you about over the coming months.
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