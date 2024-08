сегодня



Новая песня OBSIDIAN MANTRA



"Cult of Depression", новая песня группы OBSIDIAN MANTRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “As We All Will”, выход которого запланирован на 27 сентября на Via Nocturna:



1. What Is Not, Is Not 4:09

2. Cult of Depression 3:51

3. Slave Without a Master 3:03

4. Who Will Become a Murderer 4:22

5. Condemned to Oppression 2:56

6. Chaos Will Consume Us All 3:42

7. Sowers of Discord 4:35

8. Weavers of Misery 3:57







