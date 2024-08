сегодня



Новое видео CRYPT CRAWLER



"Higher Society" feat. James Murphy (Death, Obituary, Testament, Disincarnate), новое видео группы CRYPT CRAWLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Immortal Realm, выходящего 13 сентября:



"The Immortal Realm"

"Summary Execution"

"Forced Metamorphosis"

"Maze To Insanity"

"Higher Society"

"Shrine Of Sacrifice"

"Abhorrent Abominations"

"Gateway Of Souls"







+0 -0



просмотров: 148