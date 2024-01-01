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Amethyst

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Новое видео AMETHYST



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"Serenade (Under The Rising Moon)", новое видео группы AMETHYST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Throw Down The Gauntlet, выходящего 27 сентября на No Remorse Records:

“Embers On The Loose”
“Stand Up And Fight”
“Won’t Do It Again”
“Running Out Of Time”
“Rock Knights”
“Queen Of A Thousand Burning Hearts”
“Take Me Away”
“Serenade (Under The Rising Moon)”

SwitzerlandвЂ™s AMETHYST вЂ“ Full-Length Debut Throw Down The Gauntlet Out In September; вЂњSerenade (Under The Rising MoonвЂќ Video Streaming




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