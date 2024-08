сегодня



Новое видео AMETHYST



"Serenade (Under The Rising Moon)", новое видео группы AMETHYST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Throw Down The Gauntlet, выходящего 27 сентября на No Remorse Records:



“Embers On The Loose”

“Stand Up And Fight”

“Won’t Do It Again”

“Running Out Of Time”

“Rock Knights”

“Queen Of A Thousand Burning Hearts”

“Take Me Away”

“Serenade (Under The Rising Moon)”







