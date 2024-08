сегодня



Новое видео FORSAKEN RITE



"Call To War", новое видео группы FORSAKEN RITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Forgotten West, выходящего в сентябре:



“The Forgotten West”

“How Long Is Forever?”

“The Storm”

“Fire Circle”

“Call To War”







+0 -0



просмотров: 106