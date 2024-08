сегодня



Вокалист PENNYWISE в THE BLACK PACIFIC



"I Think I'm Paranoid", новая песня группы THE BLACK PACIFIC, в состав которой входит Jim Lindberg, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Here Comes Our Wave", выход которого запланирован на 20 сентября на Dine Alone Records. За запись, сведение и мастеринг отвечал Paul Miner (TOUCHÉ AMORÉ, DEATH BY STEREO, H20).







