Новое видео KNIFE



Metalized Blood, новое видео KNIFE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Live Leather Hounds, выходящего 23 августа на Napalm Records:



1. White Witch / Black Death

2. Inside The Electric Church

3. Black Leather Hounds

4. Heaven Into Dust

5. I Am The Priest

6. Metalized Blood feat. Guido “Sataniac” Wissmann, Gerrit P. Mutz https://knifeofficial.de/







