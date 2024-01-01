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*Новая песня NILE 50
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
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Arkona

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|||| 22 авг 2024

Новая песня ARKONA



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Necropolis, новая песня ARKONA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Stella Pandora”, выход которого намечен на 27 сентября:

Pandora
Altaria
Necropolis
Elysium
Prometeus
Aurora




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