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ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус...
71
Новая песня NILE
50
Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX?
31
TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ...
23
KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
21
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Arkona
Польша
Black Metal
http://arkonahorde.pl
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22 авг 2024
:
Новая песня ARKONA
30 окт 2016
:
Новая песня ARKONA
30 сен 2016
:
Новый альбом ARKONA выйдет осенью
22 авг 2024
Новая песня ARKONA
Necropolis, новая песня ARKONA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Stella Pandora”, выход которого намечен на 27 сентября:
Pandora
Altaria
Necropolis
Elysium
Prometeus
Aurora
http://arkonahorde.pl
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Сообщений нет