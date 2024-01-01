22 авг 2024



Новая песня ARKONA



Necropolis, новая песня ARKONA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Stella Pandora”, выход которого намечен на 27 сентября:



Pandora

Altaria

Necropolis

Elysium

Prometeus

Aurora http://arkonahorde.pl







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