сегодня



Новая песня VEILBURNER



"Ill Visions Of Hex-Shaped Hiss…Behead The Howling Spirit", новая песня VEILBURNER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Duality Of Decapitation And Wisdom.







+1 -0



просмотров: 117