Новое видео SABER TIGER



"斑の鳥", новое видео группы SABER TIGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eliminated, выходящего 25 сентября на Walküre Records:



“斑の鳥”

“Resist The Pressure”

“昏い箱庭”

“孤独と霧の彼方”

“鮮やかな軌跡”

“鬼哭の亡霊”

“From The Past To Tomorrow”

“Malicious World”

“The Moonlight Shines”

“Power Of Silence”

“Strike Back”







