Вокалист OXBOW в BUÑUEL



"Drug Burn", новая песня группы BUñUEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mansuetude, выход которого запланирован на 25 октября на kin Graft Records и Overdrive Records:



"Who Missed Me"

"Drug Burn"

"Class"

"Movement No. 201"

"Bleat"

"A killing on the beach"

"Leather Bar"

"High.Speed.Chase"

"American Steel"

"Fixer"

"Trash"

"Pimp"

"A Room In Berlin"







