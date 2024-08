сегодня



Концертное видео STONE HORNS



"Terra Genesis", новое концертное видео группы STONE HORNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из третьего студийного альбома, Chimaira, выпущенного в январе:



"Grasping The Embers Of Exile"

"No Mercy"

"Terra Genesis"

"Age Of Chimairas"

"Chrysalis"

"In The Clutches Of The Abyss"

"Echoes Of A Fallen Empire"







просмотров: 89