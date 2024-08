сегодня



Новое видео MOTHER OF MILLIONS



Feral, новое видео MOTHER OF MILLIONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Magna Mater”, релиз которого намечен на четвертое октября на ViciSolum Productions:



Inside

Feral

Magna Mater

Celestial

Liminal

The Line

Halo

Irae

Space







