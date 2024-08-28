We Are All Vulnerable feat. Sami Yli-Sirniö из Kreator и Samuli Mikkonen из Korpiklaani, новое видео ENDLESS CHAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Agony”:
Intro to Agony
Agony*
Human Race
We Are We
Burn Your Skies Above
Ghost
Until No One Comes
Blind Kings*
Beyond What You Believe**
We Are All Vulnerable*
*Guest solo by Sami Yli-Sirniö (Kreator, Waltari)
**Guest solo by Panu Wilman
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Приятная песня, но лучше бы была с единым вокалом - либо полностью гроулом, либо полностью чистым, я бы наверное второй вариант выбрал, подача хорошая у мужика.
А вот гитариста за такие козлотоны надо поругать, это очень плохо.