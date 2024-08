28 авг 2024



Новое видео ENDLESS CHAIN



We Are All Vulnerable feat. Sami Yli-Sirniö из Kreator и Samuli Mikkonen из Korpiklaani, новое видео ENDLESS CHAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Agony”:



Intro to Agony

Agony*

Human Race

We Are We

Burn Your Skies Above

Ghost

Until No One Comes

Blind Kings*

Beyond What You Believe**

We Are All Vulnerable*

*Guest solo by Sami Yli-Sirniö (Kreator, Waltari)

**Guest solo by Panu Wilman







+0 -1



( 2 ) просмотров: 112