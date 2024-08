сегодня



Видео с текстом от A SCAR FOR THE WICKED



A SCAR FOR THE WICKED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Despicable Existence", которая взята из нового альбома Acolythus, выход которого намечен на седьмое ноября:



"Seven Wraiths"

"The Ophidian Offspring"

"Drowned In Gluttony"

"Golden Touch Of Eternity"

"Despicable Existence"

"Acolythus"

"Into A Coalescent Damnation"

"Sacrificial Genocide"

"Son Of Dawn"







