Новое видео BLYND



"Infernal”, новое видео группы BLYND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Unbeliever:



"Infernal"

"Between Two Worlds"

"Primordial Hunter"

"One Last Dance"

"Until We Die"

"1984"

"Fire In The Sky"

"Uncrowned"

"Ground Zero"







