Новый альбом MYSTIC BLADE выйдет осенью

MYSTIC BLADE выпустят новую работу, получившую название “The Master Is Inside,” 18 октября на Wormholedeath.
Christophe Danjon: «Я рад сообщить, что MYSTIC BLADE подписали контракт с Wormholedeath. Это сотрудничество знаменует собой важную веху в моем музыкальном пути, и мне не терпится поделиться своим видением и страстью к инновационному хэви-металу с широкой аудиторией. Сотрудничество с Wormholedeath позволит мне поднять свою музыку на новую высоту, и я в восторге от открывающихся возможностей».
Трек-лист:
01 Don’t Forget to Live
02 Feel Invincible
03 Stay Away… Last Warning
04 Pyramids and Mystery
05 My Shield
06 Lies
07 Later Is Too Late
08 Song of Butterflies
09 Turn the Page
10 Forever Alone
11 The Master Is Inside
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