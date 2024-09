сегодня



Новый альбом MYSTIC BLADE выйдет осенью



MYSTIC BLADE выпустят новую работу, получившую название “The Master Is Inside,” 18 октября на Wormholedeath.



Christophe Danjon: «Я рад сообщить, что MYSTIC BLADE подписали контракт с Wormholedeath. Это сотрудничество знаменует собой важную веху в моем музыкальном пути, и мне не терпится поделиться своим видением и страстью к инновационному хэви-металу с широкой аудиторией. Сотрудничество с Wormholedeath позволит мне поднять свою музыку на новую высоту, и я в восторге от открывающихся возможностей».



Трек-лист:



01 Don’t Forget to Live

02 Feel Invincible

03 Stay Away… Last Warning

04 Pyramids and Mystery

05 My Shield

06 Lies

07 Later Is Too Late

08 Song of Butterflies

09 Turn the Page

10 Forever Alone

11 The Master Is Inside







