Новое видео AWAKE THE DREAMER



"Take My Hand", новое видео группы AWAKE THE DREAMER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Holocene, выходящего 27 сентября на Arising Empire. https://awakethedreamerofficial.com/







