7 сен 2024 : Новое видео GORE.



“Babylon,” новое видео группы GORE., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР A Bud That Never Blooms, выходящего 24 октября:



“Pray”

“Doomsday”

“Babylon”

“Angels Like You”

“Heaven Is Above Me”







