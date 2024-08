сегодня



Новая песня HUSQWARNAH



“Reincarnation Of Sin Pt. II“ feat. Enrico Di Lorenzo, новая песня группы HUSQWARNAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Purification Through Sacrifice”, выход которого запланирован на 16 сентября на Time To Kill Records:



​01. Intro

02. To Protect And Severe

03. Wheel Of Torture

04. Lawn Mower Massacre

05. Graboids

06. Mass Grave

07. Reincarnation Of Sin Pt. II

08. Soldier 039

09. Tower Of Suicide

10. The Jackal’s Grin

​11. Outro https://husqwarnah.bandcamp.com/







