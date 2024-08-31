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*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
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Husqwarnah

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Новая песня HUSQWARNAH



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“Reincarnation Of Sin Pt. II“ feat. Enrico Di Lorenzo, новая песня группы HUSQWARNAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Purification Through Sacrifice”, выход которого запланирован на 16 сентября на Time To Kill Records:

​01. Intro
02. To Protect And Severe
03. Wheel Of Torture
04. Lawn Mower Massacre
05. Graboids
06. Mass Grave
07. Reincarnation Of Sin Pt. II
08. Soldier 039
09. Tower Of Suicide
10. The Jackal’s Grin
​11. Outro




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31 авг 2024
IJzerklompje
В стародавние времена еще группа Husqvarn была, латышская.

просмотров: 133

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