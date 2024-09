сегодня



Новая песня BORNBROKEN



“How Strong You Are”, новая песня группы BORNBROKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Am I Invisible, выход которого запланирован на 20 сентября:



“Time Pays No Respect”

“Am I Invisible”

“Will You Remember”

“How Strong You Are”

“Conflicting Lies”

“Scabs & Scars”

“7 Mondays”

“Fold”

“Age Of Anger”

“The Day I Die Inside”







+0 -1



просмотров: 74