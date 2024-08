сегодня



Новое видео TRELLDOM



“The Voice Of What Whispers”, новое видео группы TRELLDOM, в состав которой входит фронтмен GORGOROTH Gaahl,доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ...by the shadows...., выходящего 13 сентября на Prophecy Productions:



“The Voice Of What Whispers”

“Exit Existence”

“Return The Distance”

“Between The World”

“I Drink Out Of My Head”

“Hiding Invisible”

“By The Shadows”







