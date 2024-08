сегодня



RALF SCHEEPERS в новом видео CRYING STEEL



CRYING STEEL переписали композицию "No One’s Crying", оригинал которой был включен в дебютный альбом 1987 "On The Prowl" с партией гостевого вокала от RALF'a SCHEEPERS'a. Видео на новую версию композиции доступно ниже.







