сегодня



Видео с текстом от TORN FROM EXISTENCE



TORN FROM EXISTENCE опубликовали официальное видео с текстом на песню Crawl From The Crypt, которая взята из нового альбома Hearken The Darkened Skies, релиз которого намечен на четвертое октября.











+0 -0



просмотров: 100