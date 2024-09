сегодня



Новое видео VULVODYNIA



"The Randlord", новое видео группы VULVODYNIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из выпущенного пятого июля на Unique Leader Records альбома "Entabani":



Imbawula"

"Devil Tree"

"Randlord "

"It Follows"

"Isandlwana" (feat. David Simonich of Signs of The Swarm)

"Mamlambo"

"Adamaster" (feat. Kyle Medina of Bodysnatcher)

"Entabeni" (feat. Damonteal Harris of Peeling Flesh)

"Mangled and Maimed"

"Generational Segregation"







