2 сен 2024 : Новая песня EPHIALTES



Новая песня EPHIALTES



"Homo Deus", новая песня группы EPHIALTES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Melas Oneiros, выход которого запланирован на первое ноября на Black Lion Records:



"Ad Patres" (intro)

"To The Victims Of Sirens"

"In Her Embrace Again"

"The Void"

"Children Of Arachne"

"Homo Deus"

"The Blood Of The Gods"

"Pulvis Et Umbra Sumus"











