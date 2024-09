все новости группы







3 сен 2024 : Новая песня PERFIDIOUS



Новая песня PERFIDIOUS



"In The Reign of Perpetual Agony", новая песня группы PERFIDIOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Savouring His Flesh, выход которого запланирован на 25 октября на Time To Kill Records:



“Intro”

“A Throne I Will Build”

“Savouring His Flesh From The Cross”

“In The Reign Of Perpetual Agony”

“Blood Of Sinner”

“Master Of Illusions”

“Infernal Vengeance (Jesus Dead)”

“Your World Crumbles”

“Enclosed In My Vision”











