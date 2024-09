сегодня



Новое видео ARIES DESCENDANT



"Aflame The Cold", новое видео группы ARIES DESCENDANT, в состав которой входят Jonah Weingarten и Nicklas Sonne, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From The Ashes Of Deceit, выходящего 18 октября на Frontiers Music Srl.







+0 -0



просмотров: 76