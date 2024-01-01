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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой
60
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THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
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29
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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой
60
Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес...
50
THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
36
YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
29
ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»
23
все новости группы
God Dethroned
Нидерланды
Death Metal
http://www.goddethroned.com
Myspace:
http://www.myspace.com/villavampiria
Facebook:
https://www.facebook.com/goddethronedofficial/
2 сен 2024
:
Видео с текстом от GOD DETHRONED
9 авг 2024
:
Новое видео GOD DETHRONED
28 июн 2024
:
Новое видео GOD DETHRONED
2 дек 2022
:
Новое видео GOD DETHRONED
24 ноя 2022
:
GOD DETHRONED на Atomic Fire Records
28 фев 2020
:
Успехи в чартах GOD DETHRONED
9 фев 2020
:
Новое видео GOD DETHRONED
14 дек 2019
:
Новое видео GOD DETHRONED
14 июн 2017
:
Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания
28 апр 2017
:
Новое видео GOD DETHRONED
15 апр 2017
:
Новое видео GOD DETHRONED
5 апр 2017
:
Новое видео GOD DETHRONED
10 фев 2017
:
Новый альбом GOD DETHRONED выйдет весной
4 мар 2015
:
GOD DETHRONED сочиняют материал
15 фев 2011
:
GOD DETHRONED прекращают существование
16 ноя 2010
:
Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания
12 окт 2010
:
Новая песня GOD DETHRONED
27 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома GOD DETHRONED
21 сен 2010
:
GOD DETHRONED: подробности о новом альбоме
28 июн 2010
:
GOD DETHRONED завершили сочинение материала для нового альбома
30 сен 2009
:
Новое видео GOD DETHRONED
12 июн 2009
:
Новое видео от GOD DETHRONED
19 мар 2009
:
GOD DETHRONED: новая песня в сети
5 мар 2009
:
Обложка нового альбома GOD DETHRONED
5 фев 2009
:
Лимитированная версия нового альбома GOD DETHRONED будет содержать бонус-диск
16 янв 2009
:
GOD DETHRONED объявили нового гитариста
9 окт 2008
:
GOD DETHRONED появятся в студии на следующей неделе
16 авг 2006
:
Опубликована обложка нового альбома GOD DETHRONED
19 июл 2006
:
Последние новости от GOD DETHRONED
7 июн 2006
:
Подробности о новом альбоме GOD DETHRONED
22 май 2006
:
GOD DETHRONED: '"Запись нового альбома практически завершена"
20 мар 2006
:
GOD DETHRONED войдут в студию в мае
17 окт 2005
:
GOD DETHRONED готовятся к записи нового альбома
25 сен 2002
:
GOD DETHRONED поменяли название будующего альбома
сегодня
Видео с текстом от GOD DETHRONED
"The Hanged Man", официальное видео с текстом от GOD DETHRONED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Judas Paradox", выход которого намечен на шестое сентября:
"The Judas Paradox"
"Rat Kingdom"
"The Hanged Man"
"Black Heart"
"Asmodeus"
"Kashmir Princess"
"Hubris Anorexia"
"The Eye Of Providence"
"Hailing Death"
"Broken Bloodlines"
"War Machine"
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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