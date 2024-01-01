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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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God Dethroned

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2 сен 2024 : 		 Видео с текстом от GOD DETHRONED

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28 июн 2024 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

2 дек 2022 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

24 ноя 2022 : 		 GOD DETHRONED на Atomic Fire Records

28 фев 2020 : 		 Успехи в чартах GOD DETHRONED

9 фев 2020 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

14 дек 2019 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

14 июн 2017 : 		 Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания

28 апр 2017 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

15 апр 2017 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

5 апр 2017 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

10 фев 2017 : 		 Новый альбом GOD DETHRONED выйдет весной

4 мар 2015 : 		 GOD DETHRONED сочиняют материал

15 фев 2011 : 		 GOD DETHRONED прекращают существование

16 ноя 2010 : 		 Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания

12 окт 2010 : 		 Новая песня GOD DETHRONED

27 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOD DETHRONED

21 сен 2010 : 		 GOD DETHRONED: подробности о новом альбоме

28 июн 2010 : 		 GOD DETHRONED завершили сочинение материала для нового альбома

30 сен 2009 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

12 июн 2009 : 		 Новое видео от GOD DETHRONED

19 мар 2009 : 		 GOD DETHRONED: новая песня в сети

5 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома GOD DETHRONED

5 фев 2009 : 		 Лимитированная версия нового альбома GOD DETHRONED будет содержать бонус-диск

16 янв 2009 : 		 GOD DETHRONED объявили нового гитариста
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Видео с текстом от GOD DETHRONED



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"The Hanged Man", официальное видео с текстом от GOD DETHRONED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Judas Paradox", выход которого намечен на шестое сентября:

"The Judas Paradox"
"Rat Kingdom"
"The Hanged Man"
"Black Heart"
"Asmodeus"
"Kashmir Princess"
"Hubris Anorexia"
"The Eye Of Providence"
"Hailing Death"
"Broken Bloodlines"
"War Machine"

GOD DETHRONED Share Lyric Video For New Song "The Hanged Man"




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