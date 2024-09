сегодня



Видео с текстом от GOD DETHRONED



"The Hanged Man", официальное видео с текстом от GOD DETHRONED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Judas Paradox", выход которого намечен на шестое сентября:



"The Judas Paradox"

"Rat Kingdom"

"The Hanged Man"

"Black Heart"

"Asmodeus"

"Kashmir Princess"

"Hubris Anorexia"

"The Eye Of Providence"

"Hailing Death"

"Broken Bloodlines"

"War Machine"







