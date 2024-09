5 сен 2024



Новое видео PYRAH



"My Only Solace", новое видео группы PYRAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Veni Vidi Delevi,” выходящего 20 сентября:



1. Death From Above

2. My Only Solace

3. These Silent Halls

4. Mind Reset

5. Obey

6. Veni Vidi Delevi

7. Dancing With Devils

8. End Of The Slope

9. Sea Of Faces

10. Cursed To Fail

11. Guidance From Within

12. Constant Chatter https://pyrah-band.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 286