5 сен 2024



Новая песня ISOLERT



"Herald of Demise", новая песня ISOLERT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Wounds of Desolation:



1. The Downfall's Monologue (Intro)

2. The End of Beauty

3. Flesh. Torn. Asunder

4. Where Dreams Die 05:04

5. Children of the Void

6. Spewing Venomous Gloom

7. Herald of Demise

8. Reflections of Nothingness https://isolert.bandcamp.com/







