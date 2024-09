5 сен 2024



DANHEIM на Season of Mist



Season of Mist сообщили о подписании контракта с DANHEIM



«Я искренне благодарен за возможность работать с Season of Mist. Это партнерство позволяет мне сохранить свое творчество и в то же время дает мне возможность полностью сосредоточиться на создании музыки, которая отвечает духу моего наследия викингов. Скоро вы сможете познакомиться с моей музыкой по-новому - посредством компакт-дисков, винила и эксклюзивных товаров. Я также с нетерпением жду начала работы над новыми синглами и новым альбомом под их знаменем».





