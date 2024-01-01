DANHEIM на Season of Mist

Season of Mist сообщили о подписании контракта с DANHEIM
«Я искренне благодарен за возможность работать с Season of Mist. Это партнерство позволяет мне сохранить свое творчество и в то же время дает мне возможность полностью сосредоточиться на создании музыки, которая отвечает духу моего наследия викингов. Скоро вы сможете познакомиться с моей музыкой по-новому - посредством компакт-дисков, винила и эксклюзивных товаров. Я также с нетерпением жду начала работы над новыми синглами и новым альбомом под их знаменем».
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