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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 61
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 21
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Abigor

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3 сен 2024 : 		 Умер гитарист ABIGOR

18 янв 2024 : 		 Новый альбом ABIGOR доступен для прослушивания

9 сен 2013 : 		 Превью нового альбома ABIGOR

28 дек 2009 : 		 Новый альбом ABIGOR выйдет в январе

29 сен 2009 : 		 ABIGOR завершили запись альбома

22 авг 2009 : 		 Доступны сэмплы с грядущего диска ABIGOR

18 апр 2009 : 		 ABIGOR перезапишут «Channeling the Quintessence of Satan»

9 фев 2009 : 		 Новый альбом ABIGOR выйдет в этом году

19 дек 2007 : 		 ABIGOR заканчивает работу над сплитом с BLACKLODGE

25 май 2007 : 		 ABIGOR: подробности о новом альбоме

5 мар 2007 : 		 ABIGOR: обнародован трек-лист нового альбома

21 дек 2006 : 		 ABIGOR выпустят семидюймовый сборник демо-записей

28 окт 2006 : 		 ABIGOR : детали "винилового" релиза 'Orkblut - The Retaliation'

22 окт 2006 : 		 Предварительные записи с нового альбома ABIGOR доступны в сети

16 авг 2006 : 		 Опубликованы новые аудиосэмплы ABIGOR

3 авг 2006 : 		 ABIGOR закончили запись партий ударных для нового альбома

9 июн 2006 : 		 ABIGOR войдут в студию в этом месяце

25 мар 2006 : 		 ABIGOR возвращаются
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Умер гитарист ABIGOR



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Гитарист и басист группы ABIGOR, Питер Кубик, скончался в возрасте 49 лет. Он считается одни из основателей коллектива.

«ПК 1975 - 2024. Бессмертен в своем наследии — крови (семья), почве (дом) и памятниках искусства Black Metal. Прошел через врата своей собственной рукой, по своей собственной воле. (фото ниже, май 1995 года, во время записи Nachthymnen. подробности в ближайшие дни. пока держитесь на почтительном расстоянии от близких)».



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3 сен 2024
IJzerklompje
Охеренный "подгон" на др. Печально. Одна из тех немногих легендарных блэковых команд, которую можно было слушать без стыда. Покойся с миром и до встречи.

просмотров: 219

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