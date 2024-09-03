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Умер гитарист ABIGOR



Гитарист и басист группы ABIGOR, Питер Кубик, скончался в возрасте 49 лет. Он считается одни из основателей коллектива.



«ПК 1975 - 2024. Бессмертен в своем наследии — крови (семья), почве (дом) и памятниках искусства Black Metal. Прошел через врата своей собственной рукой, по своей собственной воле. (фото ниже, май 1995 года, во время записи Nachthymnen. подробности в ближайшие дни. пока держитесь на почтительном расстоянии от близких)».





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