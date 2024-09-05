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|||| 5 сен 2024

Попробуй Элтона Джона на вкус



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Ballantine's, второй по популярности шотландский виски* в мире, представил новые поступления в свою коллекцию True Music Icons, в этом году отдав дань уважения двум самым влиятельным музыкантам всех времен: Элтону Джону и Джону Леннону.


Эти культовые артисты, известные своим беспрецедентным вкладом в мировую музыкальную культуру, послужили вдохновением для создания коллекционного дизайна культовых бутылок Ballantine's Finest, которые будут доступны по всему миру с этого месяца.


Этот второй выпуск серии True Music Icons стал продолжением успеха первой коллекции, выпущенной в прошлом году и посвященной легендам рок-н-ролла AC/DC и Queen. Второе издание выходит в свет в преддверии празднования компанией Ballantine's десятилетия своей платформы True Music, опирающейся на богатое наследие музыкальной культуры и прославляющей артистов, которые прокладывают свой собственный путь, остаются верными себе и делают все по-своему.




Новый дуэт лимитированных бутылок идеально передает сущность легендарных музыкантов. Одна из них посвящена Элтону Джону как одному из самых культовых сольных исполнителей в истории, известному своими хитами, попавшими в чарты, исключительными песнями и значительным влиянием на популярную культуру, а другая, не менее потрясающая, посвящена Джону Леннону, автору и музыканту, изменившему историю своей музыкой. Как в составе группы The Beatles, так и в качестве сольного исполнителя он бросил вызов тому, чем может быть рок-музыка, постоянно исследуя и заново изобретая музыкальные жанры, а также выдвигая идею о том, что музыка может быть средством социальных и политических перемен.


Эти издания также посвящены дружбе Элтона Джона и Джона Леннона, кульминацией которой стал выпуск Джоном Ленноном сингла «Whatever Gets You Thru The Night» с участием Элтона Джона и их легендарное совместное выступление в Madison Square Garden ровно 50 лет назад, в 1974 году.


Каждая бутылка подчеркивает уникальную индивидуальность этих двух легенд музыки и является свидетельством постоянного стремления Ballantine поддерживать мировую музыкальную культуру, предлагая любителям виски и поклонникам музыки коллекционные продукты и незабываемые впечатления. Дизайн бутылки True Music Icons John Lennon Edition включает в себя официальный логотип Леннона, знаменитый автопортрет и иконографию, отражающую его многогранное творческое наследие, в то время как дизайн Elton John Edition вдохновлен его легендарным выступлением на Dodger Stadium в 1975 году, и в дизайне использована голографическая версия его логотипа в виде звезды «E», зеркально отражающая художественное оформление его коллекции Diamonds Greatest Hits.

Пол-Андре Вашерон, директор по глобальному маркетингу Ballantine's в Chivas Brothers, прокомментировал: «Ballantine's имеет богатое музыкальное наследие, и что может быть лучше, чем отметить десятилетие нашей платформы True Music, отдав дань уважения двум самым почитаемым музыкальным иконам XX века на нашей культовой бутылке Finest. Элтон Джон и Джон Леннон - артисты, которые всегда поступали по-своему. Они не только внесли свой вклад в музыкальную культуру, но и определили ее, оставаясь верными себе - образ мышления, отражающий дух Ballantine's, вдохновленный нашим основателем-первопроходцем Джорджем Баллантайном. Мы с нетерпением ждем, когда эти коллекционные образцы появятся на полках магазинов по всему миру».

Ballantine's True Music Icons: Элтон Джон и Джон Леннон, выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны для покупки в магазинах по всему миру и на бирже виски в понедельник, 23 сентября 2024 года.

Scotch Whisky BallantineвЂ™s Honors ELTON JOHN, JOHN LENNON With True Music Icons Limited Editions




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КомментарииСкрыть/показать 30 )

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5 сен 2024
R
RoniN
Видел Ballantine's AC/DC
5 сен 2024
olly71
уверен именно здесь с качеством будет всё полный нормуль но цена будет космическая наверняка. но я бы попробовал с удовольствием.
5 сен 2024
Damien
olly71, думаю, космической цена вряд ли будет: Ballantine's - весьма качественный, но при этом очень недорогой сорт.
5 сен 2024
olly71
Damien, ограниченный именной тираж + проверенный многими годами качественный виски от этого может быть сверх цена.
5 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, ты отличаешь всё это? ну типа, отличишь Балентайнс от Джека? Для меня всё это было горючим пойлом одинаковым, что вискарь, что коньяк арарат)
5 сен 2024
G
Gleb Monster
Вашингтон Ирвинг, брат ты мне или не брат?
5 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Gleb Monster, брат Марата, сват Салавата
Like!1
5 сен 2024
rassol
Вашингтон Ирвинг, надо просто пробовать. Потом придёт понимание что, где и как. Балантайнс неплох, но не более. Хотя я больше ирландцев предпочитаю из вискарей. И Талискер. Но теперь их либо нет, либо за какие-то совсем невменяемые деньги. Маяплакаеть.
Like!1
5 сен 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, мой главный алкогольный напиток это бренди/коньяк но хороший виски тоже уважаю как и джин больше из алкашки ничего не пью уже лет 15.
5 сен 2024
Damien
olly71, даже у самого чистого виски, как у заведомо сивушного напитка, есть очень коварное свойство - если откровенно перебрал (особенно не закусывая), отходняк на следующие день-другой будет жестоким.
5 сен 2024
olly71
Damien, я знаю но это не про меня . я пью не что бы нажраться и забыться а что бы почувствовать букет во рту . поэтому 2-3 шота по 40 грамм это мой предел . от такого разумеется никакого похмелья на утро быть не может.
5 сен 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, если пить относительно регулярно (что мы, конечно, не советуем делать), отличать будешь весьма просто.
5 сен 2024
Equitant
"...дань уважения двум самым влиятельным музыкантам всех времен: Элтону Джону и Джону Леннону"

И тут мало кому известный паренёк из американской глубинки по имени Элвис Пресли взгрустнул на небесах...
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5 сен 2024
Lord Iscariah
Звучит так словно они по бутылкам их спермак разлили!
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5 сен 2024
N
Nepalcev
Отсутствие упоминание крепкого в данном заголовке - это прям кощунство какое-то...
Like!3
5 сен 2024
rassol
Nepalcev, да. Нарушение традиций.
5 сен 2024
Damien
rassol, у г-на Непальцева, похоже, крепкий на тему привстал не на шутку.)
5 сен 2024
gravitgroove
Из всего этого говна, что в свободном доступе и до 3,5 тысяч за 0,7 только (уже за это считаю преступлением такие деньги отдавать) только Monkey Shoulders нормальным, Jameson крепкий средняк, и не особо важно, какой выдержки, ибо вкус примерно тот же, Купажи, как Чивас и Белентайс - такое себе, испортились они на производстве. Чивас Регал 12 лет сивухой воняет, будто мамина жидкость для снятия лака или ацетон - одмн хрен. Ред Лебел - блевотина с запахом жженой автомобильной покрышки.
5 сен 2024
rassol
gravitgroove, вшивый рыгал был и есть ёбаным говном. Хуже только джон пешеход. Любой. Вне зависимости от цвета бирки.
5 сен 2024
gravitgroove
rassol, честно, всего "пешехода" не пробовал, но только Ред и Блэк лейбл, возможно, синий тоже. Разница лишь в силе ощущения жжденой резины во рту в миксе с спиртягой, которую подержали в дубовых бочках, отчего эта мерзость еще больше горечи дает. У меня сразу от него рвотные позывы.
6 сен 2024
olly71
gravitgroove, ну будем честны Рэд лэбел всегда был дерьмецом и расчитан на самую низовую аудиторию Блэк когда я его пил лет 5 назад был вполне вполне синий не пил поэтому ничего сказать не могу.
5 сен 2024
Damien
"Чивас Регал 12 лет сивухой воняет"

Ничем он не воняет, не сочиняй, фантазёр. Отличный вискарь!))
5 сен 2024
gravitgroove
Damien, хренью он стал полнейшей. Какой раньше был, и какой сейчас. Возможно, нынешний у нас гонят и выдают за Чивас, кто знает... У меня нет возможности сравнить Чивас из забугра без акцизных бирок, и тот, который отпускают в ВинЛабе, Ароматном Мире и КБ - один хер, что там, что там - одинаково, только цены разнятся).
Хороший виски пьется при любой степени охлаждения, хоть при комнатной 27, хоть охлажденным до 5 градусов, когда спирт не так доминирует, хотя и все остальное тускнеет при охлаждении. Но Чивас воняет ацетоном. И чем он теплее, тем более мерзкий. Я лишь свое ощущение от него описываю. Попробуй сравни с Монки Шолдер в один момент. Тот вообще можно теплым пить, хоть в кофе добавляй вместо коньяка.

Кстати, самый популярный бурбон под номером 7 как был ацетоном с карамелькой, так и остался - с конца 90х по крайней мере.
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5 сен 2024
Damien
gravitgroove, ну, тот Чивас, что я тут покупал, мне говном не показался ни разу. В местном магазине "Ароматный мир" - там еще молоденькая девчонка-кассирша вечно ко мне клеится.))
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5 сен 2024
Starbreaker
Damien, "молоденькая девчонка-кассирша вечно ко мне клеится"

вицин-выплевывает-картошку.gif
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6 сен 2024
Damien
Starbreaker, когда клеится девчонка, на Вицина с картошкой (хорошо хоть не с какашкой) во рту как-то похуй.
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6 сен 2024
Sweet City Jesus
Элтон Джон Леннон
6 сен 2024
Damien
Sweet City Jesus, кстати, Элтон Джон - сценический псевдоним. Настоящее имя - Реджинальд Кеннет Дуайт.
6 сен 2024
Starbreaker
Damien, ну так-то Элтон Джон, как и Элис Купер, как и многие другие - это настоящие имена, которые когда-то были просто сценическими псевдонимами. Имя при рождении тогда уж, но не настоящее)

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