5 сен 2024



Попробуй Элтона Джона на вкус



Ballantine's, второй по популярности шотландский виски* в мире, представил новые поступления в свою коллекцию True Music Icons, в этом году отдав дань уважения двум самым влиятельным музыкантам всех времен: Элтону Джону и Джону Леннону.





Эти культовые артисты, известные своим беспрецедентным вкладом в мировую музыкальную культуру, послужили вдохновением для создания коллекционного дизайна культовых бутылок Ballantine's Finest, которые будут доступны по всему миру с этого месяца.





Этот второй выпуск серии True Music Icons стал продолжением успеха первой коллекции, выпущенной в прошлом году и посвященной легендам рок-н-ролла AC/DC и Queen. Второе издание выходит в свет в преддверии празднования компанией Ballantine's десятилетия своей платформы True Music, опирающейся на богатое наследие музыкальной культуры и прославляющей артистов, которые прокладывают свой собственный путь, остаются верными себе и делают все по-своему.









Новый дуэт лимитированных бутылок идеально передает сущность легендарных музыкантов. Одна из них посвящена Элтону Джону как одному из самых культовых сольных исполнителей в истории, известному своими хитами, попавшими в чарты, исключительными песнями и значительным влиянием на популярную культуру, а другая, не менее потрясающая, посвящена Джону Леннону, автору и музыканту, изменившему историю своей музыкой. Как в составе группы The Beatles, так и в качестве сольного исполнителя он бросил вызов тому, чем может быть рок-музыка, постоянно исследуя и заново изобретая музыкальные жанры, а также выдвигая идею о том, что музыка может быть средством социальных и политических перемен.





Эти издания также посвящены дружбе Элтона Джона и Джона Леннона, кульминацией которой стал выпуск Джоном Ленноном сингла «Whatever Gets You Thru The Night» с участием Элтона Джона и их легендарное совместное выступление в Madison Square Garden ровно 50 лет назад, в 1974 году.





Каждая бутылка подчеркивает уникальную индивидуальность этих двух легенд музыки и является свидетельством постоянного стремления Ballantine поддерживать мировую музыкальную культуру, предлагая любителям виски и поклонникам музыки коллекционные продукты и незабываемые впечатления. Дизайн бутылки True Music Icons John Lennon Edition включает в себя официальный логотип Леннона, знаменитый автопортрет и иконографию, отражающую его многогранное творческое наследие, в то время как дизайн Elton John Edition вдохновлен его легендарным выступлением на Dodger Stadium в 1975 году, и в дизайне использована голографическая версия его логотипа в виде звезды «E», зеркально отражающая художественное оформление его коллекции Diamonds Greatest Hits.



Пол-Андре Вашерон, директор по глобальному маркетингу Ballantine's в Chivas Brothers, прокомментировал: «Ballantine's имеет богатое музыкальное наследие, и что может быть лучше, чем отметить десятилетие нашей платформы True Music, отдав дань уважения двум самым почитаемым музыкальным иконам XX века на нашей культовой бутылке Finest. Элтон Джон и Джон Леннон - артисты, которые всегда поступали по-своему. Они не только внесли свой вклад в музыкальную культуру, но и определили ее, оставаясь верными себе - образ мышления, отражающий дух Ballantine's, вдохновленный нашим основателем-первопроходцем Джорджем Баллантайном. Мы с нетерпением ждем, когда эти коллекционные образцы появятся на полках магазинов по всему миру».



Ballantine's True Music Icons: Элтон Джон и Джон Леннон, выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны для покупки в магазинах по всему миру и на бирже виски в понедельник, 23 сентября 2024 года.







