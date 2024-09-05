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5 сен 2024
Попробуй Элтона Джона на вкус
Ballantine's, второй по популярности шотландский виски* в мире, представил новые поступления в свою коллекцию True Music Icons, в этом году отдав дань уважения двум самым влиятельным музыкантам всех времен: Элтону Джону и Джону Леннону.
Эти культовые артисты, известные своим беспрецедентным вкладом в мировую музыкальную культуру, послужили вдохновением для создания коллекционного дизайна культовых бутылок Ballantine's Finest, которые будут доступны по всему миру с этого месяца.
Этот второй выпуск серии True Music Icons стал продолжением успеха первой коллекции, выпущенной в прошлом году и посвященной легендам рок-н-ролла AC/DC и Queen. Второе издание выходит в свет в преддверии празднования компанией Ballantine's десятилетия своей платформы True Music, опирающейся на богатое наследие музыкальной культуры и прославляющей артистов, которые прокладывают свой собственный путь, остаются верными себе и делают все по-своему.
Новый дуэт лимитированных бутылок идеально передает сущность легендарных музыкантов. Одна из них посвящена Элтону Джону как одному из самых культовых сольных исполнителей в истории, известному своими хитами, попавшими в чарты, исключительными песнями и значительным влиянием на популярную культуру, а другая, не менее потрясающая, посвящена Джону Леннону, автору и музыканту, изменившему историю своей музыкой. Как в составе группы The Beatles, так и в качестве сольного исполнителя он бросил вызов тому, чем может быть рок-музыка, постоянно исследуя и заново изобретая музыкальные жанры, а также выдвигая идею о том, что музыка может быть средством социальных и политических перемен.
Эти издания также посвящены дружбе Элтона Джона и Джона Леннона, кульминацией которой стал выпуск Джоном Ленноном сингла «Whatever Gets You Thru The Night» с участием Элтона Джона и их легендарное совместное выступление в Madison Square Garden ровно 50 лет назад, в 1974 году.
Каждая бутылка подчеркивает уникальную индивидуальность этих двух легенд музыки и является свидетельством постоянного стремления Ballantine поддерживать мировую музыкальную культуру, предлагая любителям виски и поклонникам музыки коллекционные продукты и незабываемые впечатления. Дизайн бутылки True Music Icons John Lennon Edition включает в себя официальный логотип Леннона, знаменитый автопортрет и иконографию, отражающую его многогранное творческое наследие, в то время как дизайн Elton John Edition вдохновлен его легендарным выступлением на Dodger Stadium в 1975 году, и в дизайне использована голографическая версия его логотипа в виде звезды «E», зеркально отражающая художественное оформление его коллекции Diamonds Greatest Hits.
Пол-Андре Вашерон, директор по глобальному маркетингу Ballantine's в Chivas Brothers, прокомментировал: «Ballantine's имеет богатое музыкальное наследие, и что может быть лучше, чем отметить десятилетие нашей платформы True Music, отдав дань уважения двум самым почитаемым музыкальным иконам XX века на нашей культовой бутылке Finest. Элтон Джон и Джон Леннон - артисты, которые всегда поступали по-своему. Они не только внесли свой вклад в музыкальную культуру, но и определили ее, оставаясь верными себе - образ мышления, отражающий дух Ballantine's, вдохновленный нашим основателем-первопроходцем Джорджем Баллантайном. Мы с нетерпением ждем, когда эти коллекционные образцы появятся на полках магазинов по всему миру».
Ballantine's True Music Icons: Элтон Джон и Джон Леннон, выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны для покупки в магазинах по всему миру и на бирже виски в понедельник, 23 сентября 2024 года.
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И тут мало кому известный паренёк из американской глубинки по имени Элвис Пресли взгрустнул на небесах...
Ничем он не воняет, не сочиняй, фантазёр. Отличный вискарь!))
Хороший виски пьется при любой степени охлаждения, хоть при комнатной 27, хоть охлажденным до 5 градусов, когда спирт не так доминирует, хотя и все остальное тускнеет при охлаждении. Но Чивас воняет ацетоном. И чем он теплее, тем более мерзкий. Я лишь свое ощущение от него описываю. Попробуй сравни с Монки Шолдер в один момент. Тот вообще можно теплым пить, хоть в кофе добавляй вместо коньяка.
Кстати, самый популярный бурбон под номером 7 как был ацетоном с карамелькой, так и остался - с конца 90х по крайней мере.
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